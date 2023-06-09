Пекин призывает США не вмешиваться во внутренние дела Кубы

США должны прекратить вмешательство во внутреннюю политику Кубы и незамедлительно отменить эмбарго против нее, заявил в пятницу представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"США следует подумать о своем поведении, прекратить под предлогом свободы и демократии вторгаться во внутренние дела Кубы и немедленно отменить экономическое, коммерческое, финансовое эмбарго против нее", - приводят западные СМИ его слова в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Китай якобы договорился о создании базы электронного слежения на Кубе.

"Как мы все знаем, распространение слухов и клеветы - обычная тактика США, а безудержное вмешательство в дела других государств - отличительная черта", - добавил он.

Накануне The Wall Street Journal сообщала, что Китай заключил с Кубой конфиденциальное соглашение о размещении на острове базы электронного слежения.

"Этот объект, расположенный в 100 милях от Флориды, сможет позволить китайской разведке наблюдать за электронной коммуникацией на юго-востоке США, где расположено много военных баз, а также отслеживать передвижение американских кораблей", - проинформировало издание со ссылкой на собеседников, знакомых со сверхсекретной разведывательной информацией.

По их данным, "Китай согласился выплатить Кубе несколько миллиардов долларов США за возможность постройки такой станции, при этом две страны уже достигли принципиального соглашения по этому вопросу".

В пятницу власти Кубы опровергли эту информацию.