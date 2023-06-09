Рост экономики Китая во II квартале будет относительно высоким

Рост экономики КНР страны будет "относительно высоким" во втором квартале из-за эффекта низкой базы, а темпы повышения потребительских цен ускорятся во втором полугодии, заявил глава Народного банка Китая И Ган на встрече с группой предпринимателей и банкиров в Шанхае.

Он высказал уверенность "в готовности (центробанка - ИФ) и наличии условий для достижения запланированного подъема экономики и других целей", установленных властями страны ранее в этом году.

Глава ЦБ ожидает, что потребительская инфляция будет постепенно повышаться во втором полугодии и в декабре превысит 1%. Он отметил, что высокие цены на масло и овощи в прошлом году создали высокую базу для сравнения. При этом И Ган сообщил, что спрос на автомобили и недвижимость остается слабым.

Последние статданные указали на замедление восстановления китайской экономики, которое началось после снятия антиковидных ограничений в конце прошлого года, отмечает MarketWatch. Так, экспорт в мае упал впервые за три месяца, а потребительские цены выросли всего на 0,2% в годовом выражении.

На ежегодной законодательной сессии в марте руководство страны установило на этот год цель по росту ВВП на уровне примерно 5%. Большинство экономистов по-прежнему считают, что страна выполнит эту задачу, учитывая слабую базу для сравнения, поскольку в 2022 году неоднократные локдауны оказали существенное негативное влияние на состояние экономики КНР.

Как сообщалось, ВВП страны в первом квартале увеличился на 4,5% в годовом выражении. Таким образом, темпы роста существенно ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года.

Официальные данные об изменении ВВП во втором квартале будут опубликованы 17 июля.