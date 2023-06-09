S&P может улучшить прогноз рейтинга Азербайджана до «позитивного» - ГПБ

Аналитики «Газпромбанк» считают, что международное агентство S&P по итогам планового пересмотра рейтинга Азербайджана, намеченного на 9 июня, улучшит страновой прогноз до «позитивного» со «стабильного».

«Мы не исключаем, что агентство S&P по итогам планового пересмотра, намеченного на пятницу, улучшит прогноз по рейтингу Азербайджана до «позитивного» со

«стабильного» вслед за агентством Fitch», - сказала заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры ГПБ Гульнара Хайдаршина.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по ее мнению, улучшение прогноза по рейтингу Азербайджана возможно за счет 4 факторов.

Во-первых, усиление внешней ликвидной позиции благодаря росту активов Государственного нефтяного фонда; во-вторых - последовательное снижение долларизации экономики; в-третьих – диверсификация экономики; в-четвертых - улучшение бюджетных показателей.

«Полагаем, что вероятное улучшение прогноза по рейтингу Азербайджана агентством S&P будет позитивно для еврооблигаций страны и повысит их привлекательность», - подчеркнула Хайдаршина.

По итогам предыдущего планового пересмотра в декабре 2022 года S&P подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне «ВВ+» со «стабильным» прогнозом. Ранее S&P отмечало, что «стабильный» прогноз отражает сохранение позитивного влияния высоких цен на углеводороды на экономику Азербайджана. При этом агентство ожидало сохранения существенного двузначного профицита (платежного баланса) в 2022–2023гг благодаря высоким ценам на углеводороды. Агентство также отмечало, что «старение» нефтяных месторождений будет способствовать снижению добычи нефти и не может быть полностью компенсировано наращиванием экспорта газа. Эти риски частично компенсируются накопленными внешними буферами ликвидности на базе суверенного фонда Азербайджана.

Хайдаршина отметила, что благодаря высоким ценам на углеводороды активы Госнефтефонда Азербайджана в первом квартале 2023 года выросли на 18% г/г и достигли исторического показателя в $53,4 млрд.

По ее мнению, Азербайджан остается одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ: совокупные ЗВР по итогам первого квартала составили $62,6 млрд и близки к 80% ВВП, обеспечивая при этом покрытие 46,9 месяцев импорта.

А.Азизов