Азербайджан готов и дальше развивать сотрудничество с партнерами-членами ЕАЭС в сфере АПК - Асадов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил о готовности Баку развивать сотрудничество с партнерами-членами ЕАЭС в сфере АПК.

«Азербайджан готов и дальше развивать сотрудничество и делиться своим опытом с нашими партнерами-членами ЕАЭС в области сельского хозяйства, которая является краеугольным камнем продовольственной безопасности», - заявил Асадов в пятницу на пленарном заседании III Евразийского конгресса в Сочи (Россия).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он добавил, что Азербайджан «активно анализирует и с интересом смотрит за теми процессами, которые происходят на евразийском пространстве», отметив, что президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве 25 мая этого года.

Премьер заметил, что Азербайджан сегодня «более активно участвует в транспортных коридорах «Запад-Восток», «Север-Юг», а также Средний коридор, отметив, что «мы увеличиваем вложения в необходимую транспортную инфраструктуру».

Асадов добавил, что объем производства продукции АПК в Азербайджане в 2022 году вырос на 3,4% и составил $6,5 млрд, а за январь-май 2023 года производство сельхозпродукции увеличилось на 5,2%.

Асадов также отметил, что валютные запасы Азербайджана более чем в 10 раз превышают внешний долг, который равен $6,5 млрд.

Р.Керимов