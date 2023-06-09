Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8323 RUR   0.0206 GBR   2.1332 TRY   0.0724

Цена на нефть

08.06 $/bbl +/- WTI 71.29 -1.24 Brent 75.96 -0.99

ТЭК 09.06.2023 16:03

Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть перешли к росту в пятницу днём. Рынок оценивает среднесрочные перспективы китайской экономики.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:51 в пятницу составляет $76,32 за баррель, что на $0,36 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,33 (0,46%), до $71,62 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Brent подорожала до $76,1 за баррель Цены на нефть опускаются, Brent - у $75,5 за баррель Brent подешевела до $76,36 за баррель Нефть перешла к росту, Brent - у $77,5 за баррель Цены на нефть опускаются Нефть усилила рост на данных о запасах в США, Brent подорожала до $77,3 за баррель Нефть перешла к росту, Brent - $77 за баррель Решение ОПЕК+ может привести к росту цен - глава МЭА Нефть продолжает дешеветь Нефть ускорила падение, Brent у $75 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az