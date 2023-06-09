Цены на нефть перешли к росту в пятницу днём. Рынок оценивает среднесрочные перспективы китайской экономики.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:51 в пятницу составляет $76,32 за баррель, что на $0,36 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,33 (0,46%), до $71,62 за баррель.
Армянские НВФ обстреляли позиции ВС Азербайджана в зоне временной дислокации РМК в Карабахе
Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС Азербайджана и Италии
Алиев выразил соболезнования Токаеву в связи с человеческими жертвами в результате лесных пожаров
В Азербайджане выявлено 2 новых случая COVID-19
«Манчестер Сити» победил «Интер» и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА
Число жертв природного пожара на востоке Казахстана возросло до 14 человек
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура в Казахстане
Предпосылок для заключения договоренностей с Киевом никаких нет - Песков
Экс-президент Киргизии Бакиев заочно приговорен к 10 годам заключения по делу о коррупции на Кумторе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar обучает местных ИТ-специалистов
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС