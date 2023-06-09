Цены на нефть перешли к росту в пятницу днём. Рынок оценивает среднесрочные перспективы китайской экономики.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:51 в пятницу составляет $76,32 за баррель, что на $0,36 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,33 (0,46%), до $71,62 за баррель.