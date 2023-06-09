Скважина горит на нефтегазовом месторождении «Бузачи нефть» на западе Казахстана

Скважина загорелась на нефтегазовом месторождении Каратурун Южный в Мангистауской области (на западе) Казахстана, сообщила пресс-служба департамента по ЧС региона.
Согласно информации, происшествие случилось в ночь на 9 июня.
"Сегодня после получения сообщения о пожаре на скважине 303 ТОО "Бузачи нефть" месторождении Каратурун Южный силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области приведены в полную боевую готовность и отправлены в 11.30 (время местное) к месту вызова", - говорится в официальной информации службы.
По данным ведомства, пожар на скважине тушат 56 человек личного состава с помощью 12 единиц пожарной техники, задействована одна машина Центра медицины катастроф. О пострадавших не сообщается.
По данным телеграмм-канала Energy Monitor (информационно-аналитический канал по вопросам энергетической отрасли Казахстана), при подъеме бурильного инструмента произошел выброс газо-водяной смеси, в результате чего фонтан газа забил из-под земли.
ТОО "Бузачи нефть" - независимая компания по разведке, разработке и добыче нефти и природного газа. Производит работы на Каратурунской группе месторождений.
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