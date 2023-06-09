МИД Азербайджана отмечает противоречивую позицию Армении в мирном процессе

Баку и Берлин обсудили в ходе политконсультаций в Германии вопросы армяно-азербайджанских отношений, сообщили в пятницу в МИД Азербайджана.

Там отметили, что очередной раунд политконсультаций состоялся в рамках визита замминистра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова в Германию 7-8 июня.

«Проведен обмен мнениями по усилиям и инициативам нашей страны по установлению прочного мира в регионе, укреплению стабильности и безопасности, эффективности международных усилий, связанных с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что Берлин был проинформирован «о противоречивой позиции Армении в подходе к мирному процессу, в том числе о шагах Еревана, подрывающих в ряде случаев мирный процесс, а также о невыполнении Арменией взятых на себя обязательств в рамках трехстороннего заявления».

Азербайджанская сторона рассказала коллегам из Германии о восстановительно-строительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре, проектах по возвращению жителей на свои земли, шагах по реинтеграции жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана.

Р.Керимов