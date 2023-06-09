Исландия с 1 августа приостанавливает работу посольства в РФ

МИД Исландии принял решение с 1 августа приостановить работу посольства в Москве, говорится в обнародованном в пятницу заявлении исландского внешнеполитического ведомства.
"Это не простое решение, поскольку Исландия поддерживает значительные отношения с народом России с момента обретения независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация делает просто нецелесообразным для небольшой внешнеполитической службы Исландии поддержание работы посольства в России", - приводятся в заявлении слова главы МИД Исландии Тордис Гильфадоттир.
Также Исландия намерена снизить уровень дипотношений с РФ, и исландские власти попросили Россию сократить масштабы работы ее посольства в Рейкьявике.
"Решение приостановить работу посольства Исландии в Москве не означает разрыв дипотношений. Как только позволят условия, Исландия сделает своим приоритетом возобновление функционирования посольства в Москве", - говорится в документе.
Армянские НВФ обстреляли позиции ВС Азербайджана в зоне временной дислокации РМК в Карабахе
Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС Азербайджана и Италии
Алиев выразил соболезнования Токаеву в связи с человеческими жертвами в результате лесных пожаров
Азерсу закупает у AE UNION мобильные терминалы и планшеты на 775 тыс. манатов.
Генпрокуратура направит 7,6 млн манатов на строительство административных зданий для 3 районных прокуратур
Удельный весь просроченных кредитов в банковской системе Азербайджана в 2023г может увеличиться до 4% - оценка
В Азербайджане выявлено 2 новых случая COVID-19
«Манчестер Сити» победил «Интер» и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА
Число жертв природного пожара на востоке Казахстана возросло до 14 человек
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar обучает местных ИТ-специалистов
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС