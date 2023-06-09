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Дальнее зарубежье 09.06.2023 16:41

Исландия с 1 августа приостанавливает работу посольства в РФ

МИД Исландии принял решение с 1 августа приостановить работу посольства в Москве, говорится в обнародованном в пятницу заявлении исландского внешнеполитического ведомства.

"Это не простое решение, поскольку Исландия поддерживает значительные отношения с народом России с момента обретения независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация делает просто нецелесообразным для небольшой внешнеполитической службы Исландии поддержание работы посольства в России", - приводятся в заявлении слова главы МИД Исландии Тордис Гильфадоттир.

Также Исландия намерена снизить уровень дипотношений с РФ, и исландские власти попросили Россию сократить масштабы работы ее посольства в Рейкьявике.

"Решение приостановить работу посольства Исландии в Москве не означает разрыв дипотношений. Как только позволят условия, Исландия сделает своим приоритетом возобновление функционирования посольства в Москве", - говорится в документе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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