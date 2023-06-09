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09.06.2023 16:59

Nar обучает местных ИТ-специалистов

Для развития местных ИТ-профессионалов в стране мобильный оператор «Nar» проводит регулярные тренинги в Азербайджанском Техническом Университете (AzTU). На этот раз тренинги прошли в GSM лаборатории Nar в AzTU.

Программа тренингов, специально разработанная для отобранных студентов с особыми знаниями и навыками, включала в себя такие темы, как инфраструктура мобильной связи, мобильная технология пятого поколения, Интернет вещей, машинное взаимодействие и современные коммуникационные технологии.

Созданные опытной технической командой Nar, тренинги направлены на то, чтобы помочь студентам учиться у практиков отрасли и делиться своими практическими знаниями с товарищами-студентами. Более того, студенты получили прямую возможность получить представление о своей будущей карьере от технических экспертов Nar.

Стратегическое партнерство между Nar и AzTU, подкрепленное меморандумом, длится уже более десяти лет. В соответствии с этим меморандумом, GSM лаборатория Nar в AzTU обеспечивает возможность студентам изучать мобильные коммуникационные устройства на территории университета.

Nar стремится оснастить студентов, изучающих ИТ и технические дисциплины, необходимыми навыками для успешной карьеры в азербайджанском рынке телекоммуникаций. Эта цель достигается путем предоставления технической поддержки и обмена практическими знаниями.

Дополнительную информацию о проектах Nar вы можете найти на сайте nar.az/projects.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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