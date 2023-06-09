Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8323 RUR   0.0206 GBR   2.1332 TRY   0.0724

Цена на нефть

08.06 $/bbl +/- WTI 71.29 -1.24 Brent 75.96 -0.99

Внешняя политика 09.06.2023 17:15

Глава МИД Азербайджана обсудил со спецпредставителем ЕС нормализацию отношений Баку и Еревана и подготовку мирного договора

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел встречу со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Товио Клааром.

"В ходе встречи в Баку стороны провели обмен мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, текущем состоянии переговоров, проводимых при посредничестве международных партнеров, в том числе Европейского Союза, и вопросах региональной безопасности", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов еще раз обратил внимание на текущую ситуацию по мирному соглашению, на обсуждения по открытию региональных транспортных коммуникаций в соответствии с обязательствами, а также на позицию азербайджанской стороны по вопросу делимитации границы.

"Клаар выразил поддержку ЕС процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и заявил, что (Брюссель -ИФ) не пожалеет усилий для продолжения контактов между лидерами двух стран в этом направлении и в будущем", - говорится в информации.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИД, ЕС, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


Похожие новости


Боррель назвал хорошим обмен мнениями с Байрамовым в Брюсселе В Баку считают ориентированной на результат встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе – МИД Азербайджана Боррель считает важным сотрудничество ЕС с Израилем, в том числе для урегулирования конфликта на Украине МИД Азербайджана ответил на обвинения главы гражданской миссии ЕС в Армении Санкции ЕС против РФ не сработали, они усиливают зависимость Европы от прямых конкурентов - МИД РФ Байрамов и Йоханнессон обсудили сотрудничество Баку и Брюсселя и ситуацию на Южном Кавказе Присутствие мониторинговой миссии ЕС в Армении совпало с усилением попыток Еревана сорвать процесс нормализации с Баку – МИД Азербайджана Глава МИД КНР назвал налаживание отношений с США, РФ и ЕС главными задачами внешней политики Главы МИД стран ЕС подтвердят поддержку коллегам по «Восточному партнерству» Байрамов и Клаар обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az