Глава МИД Азербайджана обсудил со спецпредставителем ЕС нормализацию отношений Баку и Еревана и подготовку мирного договора

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел встречу со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Товио Клааром.
"В ходе встречи в Баку стороны провели обмен мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, текущем состоянии переговоров, проводимых при посредничестве международных партнеров, в том числе Европейского Союза, и вопросах региональной безопасности", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Байрамов еще раз обратил внимание на текущую ситуацию по мирному соглашению, на обсуждения по открытию региональных транспортных коммуникаций в соответствии с обязательствами, а также на позицию азербайджанской стороны по вопросу делимитации границы.
"Клаар выразил поддержку ЕС процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и заявил, что (Брюссель -ИФ) не пожалеет усилий для продолжения контактов между лидерами двух стран в этом направлении и в будущем", - говорится в информации.
Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.
Н.Аббасова
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