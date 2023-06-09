Азербайджана направил в Украину гумпомощь после разрушения Каховской ГЭС

Азербайджан в пятницу направил в Украину партию гуманитарной помощи после разрушения плотины Каховской ГЭС. Груз состоит из водяных насосов, различных труб, спасательных жилетов и других предметов. Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский сообщил журналистам, что гумпомощь будет доставлена в зону бедствия. Он добавил, что азербайджанская сторона также выделила 20 тонн топлива, предназначенного для спасательных операций. Гумпомощь предоставлена после обращения украинской стороны. Отдел новостей

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