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Социум 09.06.2023 19:24

Азербайджана направил в Украину гумпомощь после разрушения Каховской ГЭС

Азербайджан в пятницу направил в Украину партию гуманитарной помощи после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Груз состоит из водяных насосов, различных труб, спасательных жилетов и других предметов.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский сообщил журналистам, что гумпомощь будет доставлена в зону бедствия. Он добавил, что азербайджанская сторона также выделила 20 тонн топлива, предназначенного для спасательных операций.

Гумпомощь предоставлена после обращения украинской стороны.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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