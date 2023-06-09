В ходе международных учений в Турции отработали поисково-спасательные мероприятия

Поисково спасательные мероприятия были отработаны в ходе продолжающихся в турецкой Конье международных учений «Anatolian Phoenix-2023», в которых принимают участие азербайджанские военные, сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана.
«По сценарию, участники учений успешно выполнили в тылу условного противника поисково-спасательные мероприятия и эвакуацию членов экипажа, потерпевшего крушение», - говорится в сообщении военного ведомства.
В нем отмечается, что основное внимание при выполнении задач было уделено совершенствованию навыков личного состава по использованию парашютов, а также дальнейшему повышению уровня боевой и специальной подготовки.
В Минобороны добавили, что в учениях принимают участие пилоты ВВС Азербайджана, военнослужащие ВМС Азербайджана и сил специального назначения.
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