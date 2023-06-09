Brent подорожала до $76,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются в ходе торгов в пятницу.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 по бакинскому времени выросли на $0,14 (0,18%) - до $76,1 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,03 (0,04%) и составляла $71,32 за баррель.

Инвесторов по-прежнему волнуют перспективы спроса. Ожидания дальнейшего повышения процентных ставок центральными банками и неопределенность в отношении темпов роста экономики Китая, который является одним из крупнейших импортеров нефти, могут негативно сказаться на глобальной потребности в топливе, пишет Trading Economics.

"Что нужно миру, так это больше спроса", - полагает главный инвестиционный директор Zaye Capital Markets Наим Аслам. По его словам, спрос важнее предложения, несмотря на значимость рыночной роли ОПЕК, которая на минувших выходных вместе с государствами-партнерами объявила о снижении квот на добычу на 2024 год на 1,4 млн баррелей в сутки - до 40,46 млн б/с, сообщает MarketWatch.

"Несмотря на ослабление доллара США, цены на нефть никак не могут пойти вверх, и последние статданные из Китая не помогли этому, - отмечает главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Низкие показатели CPI и PPI в Китае вновь указали на то, что перспективы глобального спроса на нефть в лучшем случае туманны".

Как сообщало ранее в пятницу Государственное статистическое управление КНР, потребительские цены (индекс CPI) в мае выросли всего на 0,2% в годовом выражении. При этом цены производителей (индекс PPI) рухнули на 4,6%, что стало самым сильным падением с 2016 года.