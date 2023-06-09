Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8323 RUR   0.0206 GBR   2.1332 TRY   0.0724

Цена на нефть

08.06 $/bbl +/- WTI 71.29 -1.24 Brent 75.96 -0.99

Дальнее зарубежье 09.06.2023 20:40

Пентагон объявил о выделении военной помощи для Украины на $2,1 млрд

США выделяют очередной пакет военной помощи Украине, на этот раз на сумму в $2,1 млрд, сообщает в пятницу Пентагон.

"Этот пакет, стоимость которого достигает $2,1 млрд, включает в себя важную помощь для ПВО, а также поставку боеприпасов", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

В нем поясняется, что данную помощь выделяют в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI).

По информации Пентагона, помощь, в частности, будет включать в себя ЗРК HAWK, беспилотники Puma, артиллерийские снаряды 105 и 203 мм. Также США передадут боеприпасы c лазерным наведением для ракетных систем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Пентагон объявит о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд Байден уверен, что Конгресс будет готов выделять деньги для Украины столько, сколько потребуется США не хотят эскалации конфликта в Украине, в особенности в ядерной сфере Байден приветствовал планы Дании по обучению украинских пилотов полетам на F-16 - Белый дом Блинкен ждет решения о "мощной" помощи Украине на саммите НАТО Пентагон заключил контракт на закупку системы ПВО Gepard для Украины США верят гарантиям Киева не применять F-16 против территории РФ США выделяют Украине очередной пакет военной помощи Глава Пентагона надеется, что Конгресс США поддержит стремление финансировать передачу F-16 Украине Глава Пентагона надеется, что Конгресс США поддержит стремление финансировать передачу F-16 Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az