Пентагон объявил о выделении военной помощи для Украины на $2,1 млрд

США выделяют очередной пакет военной помощи Украине, на этот раз на сумму в $2,1 млрд, сообщает в пятницу Пентагон.
"Этот пакет, стоимость которого достигает $2,1 млрд, включает в себя важную помощь для ПВО, а также поставку боеприпасов", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства.
В нем поясняется, что данную помощь выделяют в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI).
По информации Пентагона, помощь, в частности, будет включать в себя ЗРК HAWK, беспилотники Puma, артиллерийские снаряды 105 и 203 мм. Также США передадут боеприпасы c лазерным наведением для ракетных систем.
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