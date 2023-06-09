В Азербайджане за 24 часа выявили три случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у трех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 876, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о четырех случаях.
За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции зарегистрировано не было (накануне умер один больной COVID-19).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 280 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 821 тыс. 576 человек (+4 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 20 человек.
За сутки медики провели 472 теста на коронавирус против 678 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 630 тыс. 48 тестов на COVID-19.
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