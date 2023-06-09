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Регион 09.06.2023 21:20

Премьер Грузии обсудил с канцлером ФРГ евроинтеграцию, обстановку в регионе и в мире

Находящийся в Берлине с рабочим визитом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба администрации грузинского правительства.

По информации пресс-службы, Гарибашвили ознакомил Шольца с прогрессом Грузии в выполнении 12 рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для получения статуса кандидата в члены Евросоюза.

В ходе встречи, говорится в сообщении, премьер отметил важность предоставления Грузии статуса кандидата к концу текущего года и заявил, что для Тбилиси в настоящий момент критически важна политическая и практическая поддержка со стороны стран-членов ЕС.

Как отмечают в пресс-службе, Гарибашвили поблагодарил Шольца за открытую поддержку евроинтеграции Грузии. Стороны обсудили вопросы безопасности в регионе и мире. "Также был затронут вопрос евроатлантической интеграции Грузии", - сказано в сообщении.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ФРГ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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