Берлускони снова попал в больницу

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, ведущий борьбу против лейкемии, в пятницу прибыл на лечение в миланскую клинику "Сан-Раффаэле", сообщают римские СМИ.

"Сильвио Берлускони в настоящее время госпитализирован в клинике "Сан-Раффаэле". Он пройдет медосмотр в рамках курса лечения гематологического заболевания", - говорится в сообщении его лечащих врачей Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери.

Они отмечают, что решение о госпитализации "не вызвано ухудшением состояния или какими бы то ни было опасениями медиков".

С 5 апреля по 19 мая 2023 года 86-летний Берлускони прошел курс лечения в "Сан-Раффаэле".

Возглавляемая Берлускони партия "Вперед, Италия" участвует в правящей коалиции, находящейся сейчас у власти в стране.