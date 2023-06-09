Берлускони снова попал в больницу

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, ведущий борьбу против лейкемии, в пятницу прибыл на лечение в миланскую клинику "Сан-Раффаэле", сообщают римские СМИ.
"Сильвио Берлускони в настоящее время госпитализирован в клинике "Сан-Раффаэле". Он пройдет медосмотр в рамках курса лечения гематологического заболевания", - говорится в сообщении его лечащих врачей Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери.
Они отмечают, что решение о госпитализации "не вызвано ухудшением состояния или какими бы то ни было опасениями медиков".
С 5 апреля по 19 мая 2023 года 86-летний Берлускони прошел курс лечения в "Сан-Раффаэле".
Возглавляемая Берлускони партия "Вперед, Италия" участвует в правящей коалиции, находящейся сейчас у власти в стране.
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