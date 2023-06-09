МИД РФ: Лавров и его новый турецкий коллега подтвердили дальнейшее конструктивное взаимодействие

Глава МИД РФ Сергей Лавров и новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре подтвердили готовность к продолжению конструктивного взаимодействия, сообщает в пятницу российское внешнеполитическое ведомство.
Лавров поздравил Фидана с назначением на пост министра иностранных дел Турции.
"Обоюдно подтверждена готовность к продолжению конструктивного взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - сказано в сообщении.
МИД РФ информирует, что состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам российско-турецкого сотрудничества, включая деятельность межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с акцентом на крупных проектах в сфере энергетики. Обсужден график предстоящих двусторонних контактов. Затронута актуальная международная и региональная проблематика.
3 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность главы государства после переизбрания. Он объявил о назначении Фидана министром иностранных дел Турции в новом кабинете министров. Ранее Фидан занимал пост главы нацразведки Турции.
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