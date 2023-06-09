Фондовые индексы Европы снизились 3-й день подряд

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились в пятницу третий день подряд, при этом по итогам всей недели они также зафиксировали падение.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 за день опустился на 0,15% и составил 460,01 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,5%, германский DAX - на 0,25%, французский CAC 40 - на 0,1%, итальянский FTSE MIB - на 0,4%, испанский IBEX 35 - на 0,3%.
За прошедшую неделю Stoxx 600 потерял 0,5%, FTSE 100 - 0,6%, CAC 40 - 0,8%.
Инвесторы оценивали свежие статданные из Китая, при этом внимание рынков постепенно переключается на заседания Центральных банков США, еврозоны и Японии.
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в мае выросли всего на 0,2% в годовом выражении. При этом цены производителей (индекс PPI) рухнули на 4,6%, что стало самым сильным падением с 2016 года.
Очередные заседания Федрезерва и ЕЦБ состоятся 13-14 июня и 15 июня соответственно. Рынок ожидает, что американский регулятор сохранит ключевую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых, а европейский повысит три основные ставки на 25 базисных пунктов.
Лидером падения котировок в пятницу стали акции Croda International Plc - на 12,5%. Британская химическая компания сообщила, что ожидает падения доналоговой прибыли по итогам 2023 года до 370-400 млн фунтов стерлингов ($464,7-502,4 млн) по сравнению с 780 млн фунтов годом ранее.
Бумаги другого производителя химической продукции, германской BASF, потеряли в цене 1,8%.
Акции британской Diageo Plc подешевели на 0,2%. Совет директоров производителя алкоголя назначил Дебру Крю, с 5 июня исполнявшую обязанности CEO, главой компании на постоянной основе.
Цена бумаг нефтяных компаний также снизилась, в том числе Shell - на 0,6%, BP Plc - на 0,8%, TotalEnergies - на 0,2%.
Котировки акций Banca Monte Paschi Siena рухнули на 10,8% после того, как руководство BPER Banca исключило возможность слияния двух итальянских банков. Капитализация BPER Banca уменьшилась на 2%.
Бумаги других представителей финансовой отрасли страны также подешевели: UniCredit - на 1,7%, Banco BPM - на 1,5% и FinecoBank - на 0,8%.
Помимо этого сократилась стоимость автопроизводителя Stellantis - на 0,8%.
В Германии подешевели акции перестраховочных компаний Hannover Re и Munich Re - соответственно на 2% и 1,8%.
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