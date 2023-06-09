В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле автомобиля с армянскими военнослужащими со стороны ВС Азербайджана

В министерстве обороны Азербайджана опровергли распространенную Минобороны Армении информацию об обстреле в пятницу автомобиля, перевозившего военнослужащих вооруженных сил (ВС) Армении, со стороны Вооруженных сил Азербайджана. «Распространенная министерством обороны Армении информация об обстреле 9 июня в 18:30 автомобиля, перевозившего военнослужащих вооруженных сил Армении, подразделениями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечарского района не соответствует действительности», - говорится в сообщении военного ведомства. «Мы решительно опровергаем эту информацию, распространенную противоположной стороной», - заявили в Минобороны Азербайджана. Отдел новостей

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