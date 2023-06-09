Байрамов обсудил с представителем Госдепа США вопросы двусторонней повестки и нормализации отношений Баку и Еревана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двусторонней повестки и нормализации отношений Баку и Еревана. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
Стороны обсудили «вопросы двусторонней повестки и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что Байрамов довел до сведения Хогана позицию Азербайджана по переговорам с Арменией, проведенным в течение последнего месяца, и перспективам решения открытых вопросов, стоящих на повестке дня.
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