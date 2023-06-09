Посол Азербайджана вручил замглавы МИД Украины копии верительных грамот

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев в пятницу вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису. Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Киеве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 мая 2023 года назначил Мардалиева новым послом страны в Украине. Отдел новостей

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