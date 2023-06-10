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Происшествия 10.06.2023 09:35

Продлен срок ареста азербайджанского военнослужащего, удерживаемого в армянском плену

"Суд" в Армении продлил на три месяца срок ареста азербайджанского военнослужащего Гусейна Ахундова, заблудившегося из-за неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской АР и взятого в плен на территории Армении.

Участие журналистов в судебном заседании было ограничено.

10 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что двое военнослужащих азербайджанской армии - Агшин Бабиров (2004 г.р.) и Гусейн Ахундов (2003 г.р.) пропали из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией.

13 апреля армянская сторона признала, что азербайджанские военные находятся у нее. В социальных сетях были опубликованы фото и видеоматериалы жестокого обращения с Гусейном Ахундовым.

Позже Агшин Бабиров был приговорен армянским "судом" к 11,5 годам заключения.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПЛЕННЫЕ, ПРИГОВОР


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