Продлен срок ареста азербайджанского военнослужащего, удерживаемого в армянском плену

"Суд" в Армении продлил на три месяца срок ареста азербайджанского военнослужащего Гусейна Ахундова, заблудившегося из-за неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской АР и взятого в плен на территории Армении.
Участие журналистов в судебном заседании было ограничено.
10 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что двое военнослужащих азербайджанской армии - Агшин Бабиров (2004 г.р.) и Гусейн Ахундов (2003 г.р.) пропали из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией.
13 апреля армянская сторона признала, что азербайджанские военные находятся у нее. В социальных сетях были опубликованы фото и видеоматериалы жестокого обращения с Гусейном Ахундовым.
Позже Агшин Бабиров был приговорен армянским "судом" к 11,5 годам заключения.
В.Алиев
Власти Азербайджана планируют к 2027г переселить в Агдам 20 тыс. человек
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге
На освобожденных территориях проведены командно-штабные учения Сухопутных войск ВС Азербайджана
Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2027г увеличатся до $12,6 млрд
Добыча газа в Азербайджане в 2023-2026гг увеличится на 7%
Номинальный ВВП Азербайджана в 2026г достигнет $87 млрд - S&P
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
В Германии спрогнозировали время начала производства танков Panther в Украине
Премьер и министр финансов Канады неожиданно прибыли в Киев
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar обучает местных ИТ-специалистов
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС