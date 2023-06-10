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Оборона 10.06.2023 10:07

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении на границе двух государств.

"Подразделения вооруженных сил Армении с 23:20 9 июня по 00:35 10 июня с позиций расположенных в направлении населенных пунктов Гараиман и Гюнешли Басаркечарского района вели огонь из стрелкового оружия по позициям нашей армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В военном ведомстве добавили, что члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского и Шушинского районов.

В министерстве сообщили, что подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры по всем упомянутым направления".

Кроме того, подчеркнули в азербайджанском военном ведомстве, "члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлениях Агдамского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Шушинского районов".

"В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - заявили в Минобороны Азербайджана.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОБСТРЕЛ


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