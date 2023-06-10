Президент Казахстана на фоне крупного лесного пожара на востоке страны уволил министра по чрезвычайным ситуациям

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал указ об освобождении от должности главы МЧС Юрия Ильина, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Ильин Юрий Викторович освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Освобождение от должности министра по ЧС произошло на фоне ситуации с крупным лесным пожаром, который уже вторые сутки бушует на востоке республики. Его площадь составила 60 тыс. га.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, ведутся поиски еще 11-ти человек.

Токаев отменил визит во Вьетнам и планирует в субботу посетить регион для проведения оперативного совещания и принятия мер по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от бедствия.