Номинальный ВВП Азербайджана в 2026г достигнет $87 млрд - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует нулевой рост ВВП Азербайджана в 2023 году, среднегодовые темпы экономического роста на 2024-2026гг – 1,4%, говорится в пресс-релизе агентства, выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».
Номинальный объем ВВП Азербайджана на 2023 год агентство прогнозирует на уровне $77 млрд (в 2022г - $79 млрд), в 2024г - $81 млрд, в 2025г - $84 млрд, в 2026г - $87 млрд.
S&P инфляцию в Азербайджане в 2023 году ожидает на уровне 12% (в 2022 – 13,9%), в 2024г она замедлится до 6%, в 2025г - до 5%, в 2026г - до 3,5%.
По оценкам агентства, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2023 году составит 17,8% ВВП (в 2022г – 29,8% ВВП), в 2024г – 15,6% ВВП, в 2025г – 14,4% ВВП, в 2026г – 13,3% ВВП.
Согласно прогнозам S&P, средняя цена на нефть марки Brent в 2023 году составит $86 за баррель, в последующие годы - $85 за баррель.
Профицит во внешней торговле Азербайджана агентство в 2023 году ожидает на уровне 27% ВВП (в 2022г – 34,8% ВВП), в 2024г – 24,9% ВВП, в 2025г – 23,6% ВВП, в 2026г – 22,5% ВВП.
Правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1,8%, инфляцию – 10,4%.
В 2022 году рост ВВП Азербайджана составил 4,6%.
Р.Ахмедов
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