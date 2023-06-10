Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8323 RUR   0.0206 GBR   2.1332 TRY   0.0724

Цена на нефть

08.06 $/bbl +/- WTI 71.29 -1.24 Brent 75.96 -0.99

Макроэкономика 10.06.2023 10:29

Номинальный ВВП Азербайджана в 2026г достигнет $87 млрд - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует нулевой рост ВВП Азербайджана в 2023 году, среднегодовые темпы экономического роста на 2024-2026гг – 1,4%, говорится в пресс-релизе агентства, выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Номинальный объем ВВП Азербайджана на 2023 год агентство прогнозирует на уровне $77 млрд (в 2022г - $79 млрд), в 2024г - $81 млрд, в 2025г - $84 млрд, в 2026г - $87 млрд.

S&P инфляцию в Азербайджане в 2023 году ожидает на уровне 12% (в 2022 – 13,9%), в 2024г она замедлится до 6%, в 2025г - до 5%, в 2026г - до 3,5%.

По оценкам агентства, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2023 году составит 17,8% ВВП (в 2022г – 29,8% ВВП), в 2024г – 15,6% ВВП, в 2025г – 14,4% ВВП, в 2026г – 13,3% ВВП.

Согласно прогнозам S&P, средняя цена на нефть марки Brent в 2023 году составит $86 за баррель, в последующие годы - $85 за баррель.

Профицит во внешней торговле Азербайджана агентство в 2023 году ожидает на уровне 27% ВВП (в 2022г – 34,8% ВВП), в 2024г – 24,9% ВВП, в 2025г – 23,6% ВВП, в 2026г – 22,5% ВВП.

Правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1,8%, инфляцию – 10,4%.

В 2022 году рост ВВП Азербайджана составил 4,6%.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: S&P, ВВП, ПРОГНОЗ


Похожие новости


S&P подтвердило кредитный рейтинг Беларуси "ССС", ожидает падения ВВП на 15% в 2022г S&P: Рост ВВП Азербайджана в 2021г составит 4% на фоне высоких цен на нефть S&P улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана в 2021г до 2,4% Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021-2023гг составит 3,7% - S&P Рост ВВП Азербайджана к 2022г ускорится до 3,1% - S&P S&P среднегодовой рост ВВП Азербайджана на 2018-2021гг прогнозирует на уровне 3,3% Экономический рост Азербайджана к 2020г ускорится до 3,5% - S&P S&P прогнозирует на 2017г спад ВВП в Азербайджане на уровне 0,5% S&P прогнозирует на 2016г спад ВВП Азербайджана на 1%, к 2020г экономический рост ускорится до 4,5% S&P улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2015 год

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az