На освобожденных территориях проведены командно-штабные учения Сухопутных войск ВС Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана в субботу сообщило о проведении на освобожденных территориях командно-штабных учений в соответствии с планом подготовки Сухопутных войск.

"Задействованные в учениях соединения, объединения и части были приведены в различные степени боевой готовности и выведены в районы предназначения. Было обеспечено развертывание органов управления на территории, осуществлены мероприятия во взаимодействии с подразделениями других видов войск", - говорится в информации оборонного ведомства Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства понаблюдали за ходом командно-штабных учений, в том числе за действиями подразделений на местности.

В Минобороны отметили, что, прибыв на командный пункт управления, развернутый в полевых условиях, Гасанов проверил организацию действий, заслушал доклады командиров и штабных офицеров о решениях, принятых в ходе проведения операций на карте и макете местности.

Затем под руководством министра состоялось совещание по итогам учений.

Гасанов дал конкретные поручения о достойном выполнении задач, поставленных Верховным Главнокомандующим перед Азербайджанской Армией, и готовности в любой момент незамедлительно и решительно пресечь возможные провокации, говорится в сообщении.

В.Алиев