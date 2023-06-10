Добыча газа в Азербайджане в 2023-2026гг увеличится на 7%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует спад добычи нефти в Азербайджане около 7% в 2023-2026гг.

«Хотя цены на нефть были благоприятными, объемы добычи в Азербайджане продолжали снижаться. Азербайджан является одним из старейших производителей нефти в мире, начав промышленную добычу в 19 веке. Существующие нефтяные месторождения (особенно ключевое месторождение Азери-Чираг-Гюнешли) стареют, поэтому их добыча постепенно снижается по естественным причинам. В период с 2010 по 2021 год, например, добыча нефти упала на 30% с более чем 1 млн баррелей в сутки до примерно 0,74 млн баррелей в сутки. Добыча нефти сократилась еще на 5% в 2022 году - до 0,7 млн баррелей в сутки. Мы ожидаем, что добыча нефти продолжит снижаться в среднесрочной перспективе, но несколько более медленными темпами. В целом, совокупное падение добычи составит около 7% в период с 2023 по 2026 год», - говорится в прогнозах агентства, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Агентство отмечает, что более медленные темпы падения добычи нефти в стране будут связаны с тем, что проект «Центрально-Восточный Азери» - последний этап разработки АЧГ - планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Ожидается, что на пике с этой платформы будет добываться 100 тыс. б/с. «Тем не менее, мы ожидаем, что наращивание добычи будет постепенным, в то время как на других месторождениях снижение добычи сохранится. Поэтому чистая тенденция все же будет заключаться в незначительном снижении добычи нефти», - считают в агентстве.

Азербайджан остается участником сделки ОПЕК+, в рамках которой квота страны по добыче сырой нефти в 2024 году составит 0,55 млн б/с. Однако фактическая добыча нефти в Азербайджане в 2023 году составляла в среднем около 0,52 млн б/с.

При этом прогноз S&P по темпам роста в газовом секторе Азербайджана значительно лучше. «Добыча на газовом месторождении «Шах-Дениз» в рамках Стадии-2 началась в 2018 году, в 2019-2020гг были введены в эксплуатацию два связанных с этим проектом трубопровода, Транс-Анатолийский газопровод (TANAP) и Транс-Адриатический газопровод (ТАР), по которым газ транспортируется в Турцию и Европу соответственно. Как следствие, в 2017-2022гг объем добычи газа в Азербайджане вырос на 90% - до 34 млрд кубометров, по официальным планам, увеличится еще на 7% до 2026 года», - подчеркивает агентство.

По оценкам агентства, трубопроводная инфраструктура для экспорта азербайджанского газа в настоящее время работает на полную мощность и дальнейшее увеличение объемов экспорта потребует расширения данной инфраструктуры.

S&P отмечает, что страны ЕС являются основными покупателями нефти и газа у Азербайджана: на Италию приходится около 45% всего экспорта нефти Азербайджана, на другие страны ЕС приходится еще 25%; Италия также является крупнейшим покупателем газа, на долю которого приходится примерно 50% от общего объема экспорта Азербайджана.

Правительство Азербайджана прогнозирует добычу нефти в стране в 2023 году на уровне 31 млн 222,3 тыс. тонн, газа - 46 млрд 761,6 млн кубометров. По данным правительства, добыча товарного газа в 2023 году составит 35 млрд 900,3 млн кубометров.

В 2022 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 32 млн 667,7 тыс. тонн (спад на 5,5%), газа - 46 млрд 743,3 млн кубометров (рост на 6,6%). При этом, добыча товарного газа составила 34 млрд 958,3 млн кубометров (рост на 7,3%).

Р.Ахмедов