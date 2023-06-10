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Регион 10.06.2023 12:19

Пять человек погибли в результате взрыва на ракетной фабрике в Анкаре

В результате взрыва на ракетной фабрике в районе Эльмадаг в Анкаре погибли пять человек. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Турции.

Отмечается, что погибли пять рабочих.

"Произошел взрыв на ракетно-взрывчатом заводе MKE в районе Эльмадаг Анкары. В результате взрыва погибли 5 наших рабочих. По факту инцидента начато судебное и административное расследование", - заявили в оборонном ведомстве.

Ранее агентство Ihlas сообщило, что утром 10 июня взрыв прогремел на заводе Корпорации механической и химической промышленности (MKE). Этот завод занимается производством ракет и взрывчатых веществ.

На место инцидента выехали пожарные и медики. По информации агентства, взрыв произошел в производственном цехе. Пожарным удалось взять возгорание под контроль.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЗРЫВ, ПОГИБШИЕ


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