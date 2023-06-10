Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2027г увеличатся до $12,6 млрд

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует увеличение к 2027 году валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) до $12 млрд 608 млн.

По итогам 2022 года валютные резервы ЦБА составили $8 млрд 996 млн. Таким образом, в 2023-2026гг рост резервов банка по прогнозам S&P составит 40,1%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом, согласно прогнозам агентства, в 2023 году валютные резервы ЦБА увеличатся до $9 млрд 923 млн, в 2024г - до $10 млрд 892 млн, в 2025г - до $11 млрд 735 млн, в 2026г - до $12 млрд 608 млн.

Как сообщалось ранее, максимальный размер валютных резервов ЦБА имел место на 30 июня 2014 года и составлял $15 млрд 163,2 млн. Однако, со второй половины 2014 года начался спад валютных резервов ЦБА из-за их использования для поддержания курса национальной валюты в условиях удешевления цен на нефть на мировых рынках. В результате на конец 2014 года валютные резервы ЦБА снизились до $13 млрд 758,3 млн, на конец 2015 года - до $5 млрд 16,7 млн, на конец 2016 года - до $3 млрд 974,4 млн.

В 2017-2022гг имел место рост резервов ЦБА. В частности, в 2017г валютные резервы банка увеличились на 34,2%, в 2018г - на 5,4%, в 2019г - на 11,2%, в 2020г - на 1,8%, в 2021г – на 11,1%, в 2022г – на 27,1%.

А.Азизов