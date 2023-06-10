Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру.

"Я крайне опечален известием о том, что в результате взрыва на фабрике в районе Алмадаг Анкары погибли пять человек и несколько человек получили ранения", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

Гасанов выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших, пожелал им терпения, а также скорейшего выздоровления раненым.

В.Алиев