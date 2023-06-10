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Дальнее зарубежье 10.06.2023 14:17

Спецпрокурор США хочет провести «быстрый суд» над Трампом

Специальный прокурор Джек Смит будет добиваться "скорейшего судебного разбирательства" в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, которому предъявлено обвинение по 37 пунктам. Об этом сообщает CBS News.

"У нас в стране один свод законов, и они распространяются на всех", - отметил спецпрокурор. Смит призвал всех прочитать обвинительное заключение в отношении Трампа самостоятельно, "чтобы понять масштабы и тяжесть инкриминируемых преступлений".

Заявление Смита было сделано через несколько часов после того, как министерство юстиции обнародовало 44-страничное федеральное обвинительное заключение , в котором утверждается, что Трамп "пытался воспрепятствовать расследованию ФБР и большого жюри и скрыть хранение секретных документов".

Обвинения, выдвинутые против экс- президента Трампа, связаны с конфиденциальными документами, изъятыми из его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Федеральная прокуратура американского штата Флорида предъявила бывшему президенту Дональду Трампу обвинения на 37 пунктов по делу о нарушении правил хранения и обращения с секретными документами.

Сам Трамп заявил, что его новые обвинения в его адрес представляют собой "вмешательство в выборы на самом высоком уровне", а администрация Байдена является "самой коррумпированной" в истории. Он назвал новое дело против него "величайшей охотой на ведьм всех времен".

В.Алиев

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Тэги: США, ТРАМП, СУД


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