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Карабах 10.06.2023 14:09

Власти Азербайджана планируют к 2027г переселить в Агдам 20 тыс. человек

Власти Азербайджана планируют, что к концу 2026 года в город Агдам вернутся 20 тыс. человек, сообщил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

«Возвращение населения в город Агдам планируется начать в конце 2024 года. В целом планируется, что к концу 2026 года в город Агдам вернуться 20 тыс. человек», - сказал Гусейнов в интервью «Халг газети».

По его словам, в настоящее время в городе Физули осуществляется строительство 38 жилых домов в 6 кварталах. «На первом этапе - к сентябрю 2023 года - в первом жилом доме будут поселены 260 семей, к концу 2023 года их число достигнет 800 семей», - отметил он.

Гусейнов добавил, что на освобожденных территориях продолжается процесс разминирования: на сегодняшний день разминировано 30% территории Агдамского района, 27% - Физулинского района, 15,8% - Ходжалинского района, 5,3% - Ходжавендского района.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАРАБАХ, ЖИТЕЛИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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