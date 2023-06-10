Власти Азербайджана планируют к 2027г переселить в Агдам 20 тыс. человек

Власти Азербайджана планируют, что к концу 2026 года в город Агдам вернутся 20 тыс. человек, сообщил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.
«Возвращение населения в город Агдам планируется начать в конце 2024 года. В целом планируется, что к концу 2026 года в город Агдам вернуться 20 тыс. человек», - сказал Гусейнов в интервью «Халг газети».
По его словам, в настоящее время в городе Физули осуществляется строительство 38 жилых домов в 6 кварталах. «На первом этапе - к сентябрю 2023 года - в первом жилом доме будут поселены 260 семей, к концу 2023 года их число достигнет 800 семей», - отметил он.
Гусейнов добавил, что на освобожденных территориях продолжается процесс разминирования: на сегодняшний день разминировано 30% территории Агдамского района, 27% - Физулинского района, 15,8% - Ходжалинского района, 5,3% - Ходжавендского района.
Р.Ахмедов
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