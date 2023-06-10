Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8323 RUR   0.0206 GBR   2.1332 TRY   0.0724

Цена на нефть

08.06 $/bbl +/- WTI 71.29 -1.24 Brent 75.96 -0.99

Дальнее зарубежье 10.06.2023 15:13

Премьер и министр финансов Канады неожиданно прибыли в Киев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщает канадское радио.

По его данным, в этой поездке главу канадского правительства сопровождает министр финансов Христя Фриланд.

Визит из соображений безопасности готовился в обстановке секретности, как премьер добирался в Киев, не сообщается, отмечает радиостанция.

Это уже вторая поездка Трюдо в Киев за последний год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, ПРЕМЬЕР, УКРАИНА, ВИЗИТ


Похожие новости


Премьер Канады назначит спецпредставителя для оценки внешнего вмешательства в дела страны Трюдо встретится в Украине с Зеленским Премьер Канады отправляется в турне по Европе для координации действий по Украине - пресс-служба правительства Премьер Канады заразился COVID-19, продолжит работать из дома Канадский премьер предложил ввести единый стандарт платы за эмиссию парниковых газов Канада столкнулась с третьей волной COVID-19 - премьер Полиция задержала вооруженного мужчину, проникшего на территорию резиденции премьера Канады Премьер Канады отправил себя на карантин из-за заболевшей супруги Канадский премьер будет добиваться привлечения к ответственности виновных в крушении украинского самолета Канадский премьер заверил самопровозглашенного президента Венесуэлы в поддержке - заявление

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az