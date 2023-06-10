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Дальнее зарубежье 10.06.2023 16:11

В Германии спрогнозировали время начала производства танков Panther в Украине

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер высказал мнение, что производство новейшего немецкого танка Panther KF51 на строящемся на Украине заводе концерна может начаться через 15-20 месяцев. Об этом он сказал в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По словам главы Rheinmetall, сейчас концерн работает над подготовкой Panther к серийному производству. Паппергер отметил, что не видит опасности создания завода на территории Украины и указал, что концерн не будет посылать на завод немецких сотрудников.

Глава Rheinmetall подчеркнул, что концерн мог бы провести курсы повышения квалификации для украинцев, и частично отправить их в Германию для трудоустройства. По его словам, подобная практика является обычной.

Panther был представлен летом 2022 года в качестве конкурента основному боевому танку Бундесвера Leopard. Изначально он рассматривался как ответ на новое поколение российских танков Т-14 на платформе "Армата".

В.Алиев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ТАНКИ, ПРОИЗВОДСТВО


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