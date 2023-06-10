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Дальнее зарубежье 10.06.2023 17:07

Канада объявила о военной помощи Киеву на сумму $375 млн

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении военной помощи Киеву на сумму 500 млн канадских долларов ($375 млн). Об этом сообщает агентство Reuters.

Трюдо также заявил, что Канада примет участие в обучении украинских летчиков истребителей.

На пресс-конференции в Киеве вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским канадский премьер также указал, что Канада захватила принадлежащий России грузовой самолет, который приземлился в стране в прошлом году, и начала процесс его конфискации.

Ранее стало известно, что Джастин Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом. Как передавал телеканал CBC, поездка канадского премьера на Украину была спланирована в условиях строгой секретности.

В.Алиев

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Тэги: КАНАДА, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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