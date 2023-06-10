В Азербайджане выявлено 4 новых случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 878, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 3 случая.

За 24 часа от COVID-19 никто не умер.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 280 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 821 тыс. 579 человек (+3 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 19 человек.

За сутки медики провели 857 тестов на коронавирус против 472 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 630 тыс. 905 тестов на COVID-19.