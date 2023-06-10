Зеленский подтвердил, что Украина ведет контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контрнаступление. Он заявил об этом на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве, сообщает Reuters.

При этом украинский лидер не стал раскрывать, на какой стадии находится контрнаступление ВСУ.

В.Алиев