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Дальнее зарубежье 10.06.2023 18:25

Зеленский подтвердил, что Украина ведет контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контрнаступление. Он заявил об этом на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве, сообщает Reuters.

При этом украинский лидер не стал раскрывать, на какой стадии находится контрнаступление ВСУ.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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