Зеленский подтвердил, что Украина ведет контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контрнаступление. Он заявил об этом на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве, сообщает Reuters.
При этом украинский лидер не стал раскрывать, на какой стадии находится контрнаступление ВСУ.
В.Алиев
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