В результате природного пожара на востоке Казахстана погибло 14 человек

В Абайской области (на востоке Казахстана) обнаружены тела еще 11 человек, пропавших во время пожара, сообщила пресс-служба МЧС республики.
"По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются их личности", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о трех погибших работников лесничества и поисках 11-ти пропавших.
"Таким образом, число погибших достигло 14 человек", - отметили в МЧС.
Пожар в природном резервате "Семей орманы" бушует с 8 июня, его площадь за сутки увеличилась вдвое - до 60 тыс. га. Быстрому распространению огня способствовала жаркая погода, порывистый ветер и сложный рельеф местности. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать грозовой разряд. В тушении задействованы более 1 тыс. человек, свыше 250 единиц техники, 11 вертолетов.
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Ранее в субботу глава государства освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина и подписал указ о назначении Сырыма Шарипханова главой ведомства.
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