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Внешняя политика 10.06.2023 19:53

Алиев выразил удовлетворение высоким уровнем азербайджано-белорусских отношений

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Минском, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Отметив высокий уровень азербайджано-белорусских отношений, которые за последние три десятилетия последовательно расширялись, Алиев выразил удовлетворение межгосударственными связями, прошедшими большой путь развития и характеризующимися активным политическим диалогом, интенсивными контактами и тесным взаимодействием в двустороннем и многостороннем форматах, плодотворным сотрудничеством в торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах.

"Уверен, что совместными усилиями отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь будут и далее всесторонне укрепляться и наполняться новым содержанием в интересах наших народов и стран", - подчеркнул глава азербайджанского государства.

В свою очередь Лукашенко отметил интенсивно развивающийся при непосредственной поддержке Алиева двусторонний диалог в политической, экономической и гуманитарной областях, конструктивное взаимодействие Минска и Баку на международной арене.

"Убежден, белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство, основанное на многолетних традициях дружбы и доверия, будет последовательно углубляться на благо народов наших стран, прирастая новыми интересными инициативами и совместными проектами", - отметил лидер Беларуси.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, АЛИЕВ, ЛУКАШЕНКО


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