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Дальнее зарубежье 10.06.2023 20:53

Лондон выделяет Украине 16 млн фунтов на устранение последствий обрушения плотины в Новой Каховке

МИД Великобритании в субботу объявил о выделении 16 млн фунтов стерлингов Украине, эти средства, как утверждается, планируется использовать для устранения последствий обрушения плотины на Каховской ГЭС.

"Великобритания выделила дополнительно 16 млн фунтов стерлингов в рамках гуманитарной поддержки Украины после наводнения, вызванного разрушением плотины в Новой Каховке", - говорится в коммюнике британского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в Украину будут направлены спасательные лодки, фильтры для воды и насосы, отмечается в документе.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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