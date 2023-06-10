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Дальнее зарубежье 10.06.2023 22:51

Премьер Канады обещает попытаться конфисковать российский Ан-124 для передачи самолета Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что попытается конфисковать принадлежащий РФ грузовой самолет Ан-124 для дальнейшей передачи его Киеву, сообщает канал CTV.

"Он заявил, что правительство попытается конфисковать грузовой самолет "Антонов-124", зарегистрированный в России. Этому самолету Канада запретила вылет из страны после того, как он приземлился в международном аэропорту Торонто Пирсон в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

По словам Трюдо, Канада попытается передать самолет Украине.

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Тэги: КАНАДА, РОССИЯ, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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