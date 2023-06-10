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СНГ 10.06.2023 23:09

Все украинские военачальники настроены позитивно – Зеленский о контрнаступлении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все украинские командующие настроены позитивно.

«Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений – Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным. Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте», - сказал он в субботу на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, отвечая на вопрос о ходе контрнаступления.

«С моей точки зрения контрнаступательные и оборонные действия проходят в Украине. На какой стадии – я не буду говорить детально. И считаю, что мы будет это чувствовать», - сказал президент.

«Я не доверял бы телеграм-каналам и Путину. Доверять надо нашим военным», - подчеркнул Зеленский.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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