Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обратилась к гражданам относительно приоритетов информационной политики ведомства на данном этапе боевых действий.
По ее словам, минобороны Украины будет информировать о продвижении ВСУ только после их закрепления на позициях.
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