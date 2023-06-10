Минобороны Украины будет информировать о продвижении ВСУ только после их закрепления на позициях

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обратилась к гражданам относительно приоритетов информационной политики ведомства на данном этапе боевых действий. По ее словам, минобороны Украины будет информировать о продвижении ВСУ только после их закрепления на позициях.

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