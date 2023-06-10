Трюдо: мы все хотим мира на украинских условиях

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо убежден, что завершение войны должно ознаменоваться победой Украины, а дальнейший мир может быть достигнут только на украинских условиях.

"Все мы хотим, чтобы Украина победила и чтобы эта война закончилась как можно скорее. Мы все хотим мира – мира для украинцев, но мира на украинских условиях... Разумеется, Канада поддерживает инициативу Украины касательно справедливого и постоянного мира не на условиях территориальной целостности и суверенитета Украины", – сказал Трюдо в своём выступлении во время пленарного заседания Верховной Рады Украины в субботу.

Он подчеркнул, что Россия должна "полностью, немедленно и безусловно отозвать все свои вооруженные силы с территории Украины".