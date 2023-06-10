Договоренность о российском контроле транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном не достигнута - Григорян

Договоренность о контроле Россией транспортного сообщения по армянской территории между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой не достигнута, заявили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

"В ходе обсуждений трехсторонней рабочей группы (на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана - ИФ), в том числе на последней встрече (2 июня в Москве - ИФ), такой договоренности не было достигнуто. Позиция Армении была и остается в том, что пути, предусмотренные пунктом 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, действуют под суверенитетом и юрисдикцией сторон, на принципе взаимности", - сообщили в офисе Григоряна армянскому госинформагентству "Арменпресс".

4 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван отказался от контроля за транспортным сообщением пограничной службой ФСБ РФ при будущем разблокировании экономических и транспортных связей с Азербайджаном.