«Манчестер Сити» победил «Интер» и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА

Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 1:0 обыграли итальянский "Интер" в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле.

На 68-й минуте гол провел Родриго Эрнандес.

Матч прошел на стадионе "Ататюрк Олимпьят", игру обслуживала польская бригада судей во главе с Шимоном Марциняком.

"Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов впервые в истории. До этого в финале главного клубного турнира Европы эта команда играла один раз - в 2021 году уступила английскому "Челси". Что касается "Интера", турнир (включая предшествовавший ЛЧ Кубок чемпионов) он выигрывал трижды - в 1964, 1965, 2010 гг. Также команда из Милана проиграла три финала - в 1967, 1972 и 2023 гг.

Ранее в этом сезоне "Манчестер Сити" (главный тренер - испанец Хосеп Гвардиола) выиграл чемпионат Англии и Кубок Англии.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ "Сити" стартовал с группового раунда. В своем квартете он занял первое место, с 14 баллами опередив немецкую "Боруссию" (9), испанскую "Севилью" (5), датский "Копенгаген" (3). В 1/8 финала клуб из Манчестера по сумме двух встреч победил немецкую команду "Лейпциг" (1:1, 7:0), в четвертьфинале - немецкую "Баварию" (3:0, 1:1), в полуфинале - испанский "Реал" (1:1, 4:0).