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Дальнее зарубежье 11.06.2023 10:02

Трамп о предъявленных ему обвинениях: Минюст США стал оружием в руках Байдена

Американский экс-президент Дональд Трамп назвал обвинения против себя в рамках дела о хранении секретных документов абсурдом и примером злоупотребления властью со стороны Белого дома.

"Абсурдное и безосновательное обвинение в мой адрес со стороны министерства юстиции, ставшего оружием в руках администрации президента США Джо Байдена, войдет в историю нашей страны в числе наиболее ужасающих примеров злоупотребления властью", - сказал он, выступая на съезде республиканцев в штате Джорджия, его слова приводят американские СМИ.

По его мнению, Минюст США относится к республиканской партии "совсем иначе, нежели чем к демократической".

Трамп заявил, что ему "нечего скрывать" и что он предоставил следователям доступ к интересовавшим их документам.

Ранее прокуратура предъявила обвинение Трампу по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов в его личной резиденции во Флориде. Также бывшего президента обвиняют в препятствовании расследованию и даче ложных показаний.

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Тэги: США, ТРАМП, ДЕЛО, РЕАКЦИЯ


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