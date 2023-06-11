Трамп о предъявленных ему обвинениях: Минюст США стал оружием в руках Байдена

Американский экс-президент Дональд Трамп назвал обвинения против себя в рамках дела о хранении секретных документов абсурдом и примером злоупотребления властью со стороны Белого дома.

"Абсурдное и безосновательное обвинение в мой адрес со стороны министерства юстиции, ставшего оружием в руках администрации президента США Джо Байдена, войдет в историю нашей страны в числе наиболее ужасающих примеров злоупотребления властью", - сказал он, выступая на съезде республиканцев в штате Джорджия, его слова приводят американские СМИ.

По его мнению, Минюст США относится к республиканской партии "совсем иначе, нежели чем к демократической".

Трамп заявил, что ему "нечего скрывать" и что он предоставил следователям доступ к интересовавшим их документам.

Ранее прокуратура предъявила обвинение Трампу по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов в его личной резиденции во Флориде. Также бывшего президента обвиняют в препятствовании расследованию и даче ложных показаний.