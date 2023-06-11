Правительство Канады распорядилось наложить арест на российский воздушный лайнер

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что правительство страны распорядилось об аресте российского грузового самолета АН-124, который в настоящее время находится в аэропорту Торонто, сообщило канадское внешнеполитическое ведомство.

В сообщении говорится, что "арест этого важного актива является первым шагом правительства Канады в рамках режима ареста активов и конфискации, и призван оказать дополнительное давление на Россию" в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Это первый физический актив, арестованный правительством Канады в соответствии с (...) Законом о специальных экономических мерах", - отметил МИД.

В ведомстве пояснили, что "если актив в конечном итоге будет конфискован короной, Канада будет работать с правительством Украины над вариантами его перераспределения для выплаты компенсаций жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины".

Ранее о планах конфискации лайнера заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщил канал CTV.

По словам Трюдо, Канада попытается передать самолет Украине.