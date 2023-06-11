Не менее 25 человек погибли из-за наводнений в Пакистане

Минимум 25 человек погибли и 145 пострадали из-за наводнений, вызванных сильными дождями в Пакистане. Об этом сообщает Dawn. По информации издания, проливные дожди произошли в нескольких округах провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны.

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