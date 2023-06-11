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Не менее 25 человек погибли из-за наводнений в Пакистане

Минимум 25 человек погибли и 145 пострадали из-за наводнений, вызванных сильными дождями в Пакистане. Об этом сообщает Dawn.

По информации издания, проливные дожди произошли в нескольких округах провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны.

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Тэги: ПАКИСТАН, НАВОДНЕНИЕ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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